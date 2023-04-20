Росія накопичила безпілотники для поновлення атак по Україні, повідомила керівниця об’єднаного прес-центру оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк, коментуючи останні нічні удари по Україні іранськими дронами-камікадзе.

«Звісно, вони накопичували резерви. Бачимо, що доведені до критичного мінімуму їхні ракетні запаси змушують їх брати такі паузи і вишукувати альтернативні способи тиску на тилові райони України. Саме тому вони в очікувані додаткової партії дронів-камікадзе брали таку паузу. Тепер вони отримали цю партію і починають її використовувати», – сказала вона в ефірі національного телемарафону в четвер, 20 квітня, повідомило «Радіо Свобода».

За словами Гуменюк, нові безпілотники мають маркування, за якими українські війська можуть їх ідентифікувати.

«Ми спостерігали їх атаку на Миколаївщині саме цією новою партією, така ж позначка була на дронах, які атакували Одещину. Саме тому можливе повторення таких атак, оскільки вони, отримавши партію, починають її використовувати для підтримки терористичного стану і напруженості у місцевого населення», – додала речниця.

Вона вказала на те, що метою таких атак є не лише психологічний тиск на цивільних, а також українські системи протиповітряної оборони та об’єкти критичної інфраструктури.

Нагадаємо, Росія в ніч на 20 квітня влаштувала третю масовану атаку України дронами-камікадзе. Сили ППО збили 10 таких безпілотників, шість з них було збито над Дніпропетровською областю.