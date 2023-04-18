Росіяни в ніч на вівторок, 18 квітня, масово вдарили іранськими дронами-камікадзе по Снігурівці Миколаївської області. Зафіксовано сім влучань, повідомив керівник міської військової адміністрації Іван Кухта.

«7 БПЛА влучили в 2 об'єкти промислової інфраструктури на території наших населених пунктів. Жертв та постраждалих немає», – написав він у своєму Telegram-каналі й опублікував фото залишків одного з дронів.

Залишки іранського дрона Shahed після атаки на Снігурівку Миколаївської області, 18 квітня 2023 (фото Івана Кухти)

Нагадаємо, що у ніч на Великдень, 16 квітня, росіяни під час обстрілів Снігурівки вбили двох підлітків. На одній з фотографій, які з місця події опублікував Офіс генпрокурора, було видно, що дівчина з хлопцем несли великодній кошик.

Українські війська звільнили Снігурівку 10 листопада. Місто перебувало під російською окупацією з 19 березня 2022 року.