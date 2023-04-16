Росіяни 16 квітня обстріляли з важкої артилерії церкву в Нікополі на Дніпропетровщині

Російські воєнні злочинці на Великдень вже скоїли низку воєнних злочинів: обстріляли церкви в Запорізькій та Дніпропетровській областях, а також вбили двох підлітків у Снігурівці на Миколаївщині.

Так, великодньої ночі о 02:10 росіяни вдарили по Снігурівці ракетами, ймовірно із ЗРК С-300. Внаслідок цього обстрілу загинули двоє підлітків: 17-річний хлопець і 18-річна дівчина, повідомив Офіс генпрокурора.

«За даними слідства, 16 квітня 2023 року о 02.10 год армія РФ атакувала ракетами місто Снігурівку Миколаївської області. Ворожі снаряди поцілили по житлових будинках та об’єктах цивільної інфраструктури. Внаслідок обстрілу загинули 17-річний хлопець та 18-річна дівчина. За попередніми даними, окупанти випустили близько 10 ракет С-300 по мирному населенню Снігурівки», – сказано в повідомленні.

Також уночі росіяни масовано атакували ракетами Запорізьку область. Одна з ракет влучила біля церкви в селі Комишуваха. Як повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко, в церкві службу на момент обстрілу не проводили. За його словами, є й інші руйнування.

Також на Великдень росіяни з важкої артилерії обстріляли Нікополь і поцілили у церкву. За інформацією голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака, двоє людей отримали поранення: 57-річний чоловік, який після обстрілу перебуває на амбулаторному лікуванні, а також 38-річна жінка, яку госпіталізували. Окрім храму, в місті пошкоджені п’ять житлових будинків, два автомобілі, кілька ліній електропередач.

Нагадаємо, у Страсну п’ятницю, 14 квітня, російські воєнні злочинці вдарили ракетами по кількох п’ятиповерхівках у Слов’янську на Донеччині, вже відомо щонайменше про 12 загиблих, розбір завалів триває.