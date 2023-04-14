Окупанти завдали одразу кількох ударів по житлових кварталах Слов'янська, зруйнувавши багатоповерхівки і пошкодивши школу

У пятницю, 14 квітня, російські окупаційні війська завдали ракетних ударів по житлових кварталах Слов'янська. Про це повідомив керівник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Станом на 17:30 було відомо про одну загиблу людину і 5 поранених.

«Під завалами одного з будинків є люди, у тому числі дитина. Триває рятувальна операція. Про її перебіг повідомлятиму», – повідомив Кириленко і оприлюднив фото з місця події.

Кириленко розповів, що росіяни завдали одразу кількох ударів по житлових кварталах Слов'янська, зруйнувавши багатоповерхівки і пошкодивши школу.

Журналісти розповідають, що у місті чули щонайменше п'ять вибухів. У місцевих Telegram-каналах почали публікувати кадри багатоповерхового будинку, в одній із частин якого зруйновано щонайменше два поверхи.

Одночасно зі Слов'янськом вороги вдарили по Краматорську та Костянтинівці. За попередньою інформацією, там немає жертв.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак розповів, що ворог влучив в три п'ятиповерхових будинки. Один із них частково зруйнований, ще у двох — сталося загоряння квартир. Також пошкоджені будинки довкола. Єрмак уточнив, що вже відомо про 1 загиблого та 6 постраждалих.

На обстріл окупантів відреагував президент України Володимир Зеленський, який нагадав, що за кожен прояв тероризму буде справедлива відповідальність.

«Окупанти жорстоко обстріляли місто. Влучили по житлових будинках. На жаль, є поранені та загиблі. Держава-зло вкотре демонструє свою сутність. Просто серед дня вбиваючи людей. Руйнуючи, знищуючи все живе. За кожен прояв тероризму буде справедлива відповідальність. Жодного сліду Росії на нашій землі не залишимо. І жодного ворога непокараним також не залишимо», – йдеться у повідомленні.

У Донецькій ОВА повідомили, що станом на 18:00 відомо про 5 загиблих і 15 поранених унаслідок удару по Слов'янську. Є ймовірність, що під завалами перебувають семеро людей, у тому числі одна дитина.

Згодом радниця глави Офісу Президента Андрія Єрмака Дар’я Зарівна повідомила, що дитина, яку живою дістали з-під завалів у Слов'янську, померла в машині швидкої допомоги.

В Донецькій обласній прокуратурі «Суспільному» уточнили, що через обстріл армією РФ Слов'янська загинула дворічна дитина та отримала поранення 14-річна дівчина, яку ушпиталили.

Станом на 20:15 внаслідок удару російськими військами по Слов'янську відомо про шістьох загиблих та 18 поранених, повідомили в поліції області. Розбір завалів продовжується.