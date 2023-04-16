Рятувальники продовжують розбирати завали після ракетного удару росіян по Слов’янську

Кількість загиблих внаслідок обстрілу Слов’янська Донецької області, який росіяни здійснили 14 квітня, зросла до 15. Це остаточні дані, адже рятувальники ввечері 16 квітня завершили розбір завалів на місці удару, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

За його словами, 10 з 15 загиблих на момент удару перебували в одній з п’ятиповерхівок, у які влучили російські ракети.

«Рятувальні роботи на п'ятиповерхівці у Слов'янську завершені. За уточненими даними, з-під завалів дістали 15 людей: 5 (у тому числі, 14-річну дівчинку) вдалося врятувати, 10 (серед них дворічний хлопчик) загинули», – написав він у своєму Telegram-каналі.

Таким чином, жертвами цієї атаки стали 39 людей: 15 із них загинули, 24 отримали пооранення. Наймасштабніших руйнувань росіяни завдали п'ятиповерхівці у провулку Парковий – рятувальні роботи із розбору завалів та пошуку людей там тривали кілька днів.

Нагадаємо, російські воєнні злочинці вдарили вісьмома ракетами по трьох житлових п’ятиповерхівках Слов’янська по обіді 14 квітня. Серед загиблих є дворічна дитина.