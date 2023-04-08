Під ударами російської армії перебували прикордонні і прифронтові населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів

У Харківській області російські війська в суботу, 8 квітня, завдали чергових ударів по цивільному населенню Куп'янського району, унаслідок обстрілів двоє людей загинули, одна дістала поранення. Про це голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у Telegram. Зокрема, загарбники вкотре атакували селище Дворічна. Унаслідок ворожого обстрілу загинули двоє чоловіків віком 65 і 34 роки. У селі Подоли ворожим вогнем поранена 65-річна жінка. Медики надають постраждалій необхідну допомогу. Зазначимо, минулої доби у Харківській області під ударами російської армії перебували прикордонні і прифронтові населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів. Серед них – Гур’їв Козачок, Лук’янці, Амбарне, Красне Перше, Дворічна, Крохмальне, Кіндрашівка й інші.

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