Донеччина перебуває під постійними обстрілами російських військ

У понеділок, 3 квітня, російські військові обстріляли Авдіївку. Один із російських снарядів поцілив у автобус, внаслідок чого пасажирка загинула, а водій зазнав поранення. Про це повідомив керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, який опублікував відповідні фотографії з місця обстрілу.

Він зазначив, що водій залишився живим, а пасажирка зазнала несумісних з життям поранень.

Майже водночас зазнав масованого обстрілу Часів Яр, що на Донеччині. Внаслідок цього 2 будинки згоріли вщент, ще 3 пошкоджено. Під час обстрілу ніхто не постраждав, адже люди вчасно евакуювалися.

«Досвід останнього року свідчить, що будь-яка точка на Донеччині є потенційно небезпечною, і єдиний спосіб вберегтися – виїхати до інших регіонів країни. Не зволікайте! Евакуюйтеся!», – закликав Кириленко.

Зазначимо, що 2 квітня росіяни завдали удару ракетами С-300 та з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) «Ураган» по Костянтинівці. Внаслідок обстрілу загинули 6 людей, ще 9 зазнали поранень. Пошкоджено 17 багатоповерхівок, 18 приватних будинків, дитсадок, лікарню та адмінбудівлю.

Донеччина перебуває під постійними обстрілами російських військ, щодня ворог вбиває та травмує цивільних мешканців, пошкоджує інфраструктурні об’єкти.