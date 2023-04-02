Володимир Зеленський вчергове звернувся до українців

Президент Володимир Зеленський назвав наступний тиждень «особливо вагомим» для захисту України. Про це він сказав у відеозверненні в неділю, 2 квітня.

«Наступний тиждень буде особливо вагомим для нашого захисту, для нашого руху до перемоги. Вже готуємося до запланованих подій і рішень. Головне зараз – берегти нашу єдність, дбати про наших захисників, захисниць, допомагати одне одному й державі», – заявив Зеленський.

Він також згадав про обстріли росіянами Костянтинівки Донецької області й молоковоза на Сумщині, внаслідок яких загалом загинули восьмеро людей: троє чоловіків та троє жінок у Костянтинівці, а також водій і експедиторка на Сумщині.

«Держава-зло, для якої стало нормою бити ось так з «Ураганів» по житлових будинках, запускати С-300 по містах, обстрілювати звичайні села, людей... Держава-зло має бути розбита. В усіх сенсах цього слова. Рашизм повинен пройти через повну поразку: військову, економічну, політичну, юридичну», – наголосив президент.

Нагадаємо, 2 квітня росіяни обстріляли Костянтинівку, випустивши по місту як ракети з зенітних комплексів С-300, так і реактивні снаряди з РСЗВ «Ураган». По Сумщині росіяни били з мінометів.