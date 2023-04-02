Зеленський анонсував важливі рішення для захисту України наступного тижня
«Наступний тиждень буде особливо вагомим для нашого захисту, для нашого руху до перемоги»
Президент Володимир Зеленський назвав наступний тиждень «особливо вагомим» для захисту України. Про це він сказав у відеозверненні в неділю, 2 квітня.
«Наступний тиждень буде особливо вагомим для нашого захисту, для нашого руху до перемоги. Вже готуємося до запланованих подій і рішень. Головне зараз – берегти нашу єдність, дбати про наших захисників, захисниць, допомагати одне одному й державі», – заявив Зеленський.
Він також згадав про обстріли росіянами Костянтинівки Донецької області й молоковоза на Сумщині, внаслідок яких загалом загинули восьмеро людей: троє чоловіків та троє жінок у Костянтинівці, а також водій і експедиторка на Сумщині.
«Держава-зло, для якої стало нормою бити ось так з «Ураганів» по житлових будинках, запускати С-300 по містах, обстрілювати звичайні села, людей... Держава-зло має бути розбита. В усіх сенсах цього слова. Рашизм повинен пройти через повну поразку: військову, економічну, політичну, юридичну», – наголосив президент.
Нагадаємо, 2 квітня росіяни обстріляли Костянтинівку, випустивши по місту як ракети з зенітних комплексів С-300, так і реактивні снаряди з РСЗВ «Ураган». По Сумщині росіяни били з мінометів.