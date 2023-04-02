Під час обстрілу молоковоза на Сумщині загинули водій та експедиторка

В неділю, 2 квітня, близько п’ятої години ранку росіяни з мінометів вдарили по молоковозу в одному із населених пунктів Новослобідської громади Сумської області. Внаслідок цього обстрілу загинули двоє людей, повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

Як зазначається в повідомленні, серед загиблих – водій молоковоза та експедитор. Офіс генпрокурора уточнив, що загинула жінка, яка працювала експедиторкою.

Конотопська окружна прокуратура Сумської області почала розслідувати цей злочин як порушення законів та звичаїв війни, а у військовій адміністрації закликали жителів перебувати під час обстрілів в укриттях.

Нагадаємо, що росіяни щоденно обстрілюють прикордонні райони Сумської області з моменту, коли область деокупували у квітні минулого року.

Як повідомляв ZAXID.NET, також у неділю, 2 квітня, російські воєнні злочинці обстріляли центр Костянтинівки на Донеччині, загинули шестеро людей.