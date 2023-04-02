Внаслідок обстрілів пошкоджено приватні і багатокрватирні будинки

Російські окупанти вранці 2 квітня обстріляли Костянтинівку на Донеччині, щонайменше шестеро загиблих. Про це повідомив глава ОП Андрій Єрмак.

Росіяни обстріляли центральну частину міста сьогодні вранці. Численних пошкоджень зазнали багатоповерхівки та приватні житлові будинки. Ворог завдав двох ударів з С-300 та здійснив чотири залпи з РСЗВ «Ураган».

Єрмак уточнив, що пошкоджено 16 багатоквартирних будинків, 8 приватних будинків, дитячий дошкільний заклад, будівля Костянтинівської державної податкової інспекції, газові труби, 3 автомобілі. Поранені 8 осіб, загинули 6 осіб.

Зазначену інформацію підтвердили в Донецькій обласній прокуратурі. За версією прокурорів, загинули три жінки й троє чоловіків у віці від 47 до 65 років.