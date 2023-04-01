31 березня 2022 року Бучу було звільнено від російських окупантів

Місто Буча у Київській області повинне розглядатися як одне з місця проведень Міжнародного трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України, де судитимуть тих, хто віддавав накази та їх виконував, у тому числі вище керівництво Росії. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Коли в 1945 році союзники обирали місце для суду над нацизмом, то зупинилися на Нюрнберзі. Бо там кувалась злочинна ідеологія. Коли ми обиратимемо майданчик для процесу, Буча має розглядатися як один з варіантів. Адже саме тут, як наголосив президент України, вперше проявилась уся злочинна сутність путінського режиму та російської окупації», – заявив Шмигаль.

Він переконаний, що лише справедливість та правосуддя зможуть загоїти рани Бучі.

«Сьогодні ні в кого немає сумнів, що Росія та її керівництво має заплатити за скоєне зло. Заплатити свободою, заплатити коштами, заплатити статусом країни-вигнанця. Зараз Україна разом із міжнародними партнерами працює над створенням спеціального міжнародного трибуналу. Далі — конфіскація російських активів, які заморожені на Заході, та передача цих ресурсів на відбудову України», – наголосив український премʼєр.

Шмигаль додав, що потрібні ще потужніші санкції, аби не повторилися нові Бучі, а у Росії вичерпалися ресурси на ведення війни проти України.

Нагадаємо, 31 березня відбувся Бучанський саміт, який очалював президент України Володимир Зеленський, за участю президента Молдови Маї Санду, президента Польщі Анджея Дуди, глави Литви Ґітанаса Наусєди, президента Естонії Алара Каріса, премʼєр-міністрів Словаччини, Словенії та Хорватії, а також інших світових лідерів. Учасники Бучанського саміту ухвалили декларацію, в якій підтримали притягнення до відповідальності винних у російських воєнних злочинах в Україні.