Лідери країн вшанували пам'ять загиблих від російської окупації

Президент Володимир Зеленський відвідав Бучу в річницю її звільнення від російських окупантів. Разом з ними прибули прем'єр-міністри Словаччини, Словенії та Хорватії, а також президентка Молдови, яка приїхала з неанонсованим візитом.

Про це повідомила президентка Молдови Мая Санду в п'ятницю, 31 березня. Лідерка країни опублікувала фото прем'єра Словаччини Едуарда Геґера, прем'єра Словенії Роберта Голоба та прем'єра Хорватії Андрея Пленковича разом з Володимиром Зеленським.

«Сьогодні ми з народом Молдови та світовою спільнотою вшановуємо пам’ять про терор, заподіяний мирним жителям у Бучі рік тому. Шануємо і сумуємо за невинними. Демократичні країни повинні працювати разом, щоб забезпечити розслідування та покарання цих звірств», – повідомила Мая Санду.

Мая Санду прибула до Києва 31 березня з неанонсованим візитом та долучилася до заходів до річниці Бучі. На зустрічі Володимир Зеленський вручив Бучі відзнаку «Місто-герой України». Відзнаку прийняв міський голова Бучі Анатолій Федорук.

Володимир Зеленський вручає відзнаку місту-герою Бучі

Раніше Володимир Зеленський зустрівся з Робертом Голобом і Едуардом Геґером в Офісі президента та обговорив спільну відбудову України. Прем'єр Хорватії Андрей Пленткович зустрівся з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

Нагадаємо, рік тому, 31 березня 2022 року, Бучу звільнили від російських окупантів. Місто перебувало під окупацією з 27 лютого 2022 року.