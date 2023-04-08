Повітряні сили розповіли подробиці російських атак керованими авіабомбами
Україна не має засобів протидії російським авіабомбам
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Російська бойова авіація запускає керовані авіабомби на всіх ділянках фронту, але поки українські військові не мають засобів для збиття цих цілей, розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
В ефірі національного телемарафону в суботу, 8 квітня він повідомив, що під ударами керованих бомб південний фронт, а також Сумщина, Чернігівщина та східні регіони. Ігнат, якого цитує «Громадське», розповів, що російські літаки завдають ударів з відстані від 50 кілометрів із-за лінії бойового зіткнення чи державного кордону України, або з моря. Використовують переважно фугасні авіабомби ФАБ-500.
«Літаки немає поки чим діставати. Бомби можна пробувати збивати, але для цього потрібно дуже багато засобів. 10-12 таких бомб противник по лінії фронту застосовує щодня. Це в основному ФАБ-500, оснащена крилами, GPS-навігацією, летить до своєї цілі 10-20 км, а може, більше, відповідно до того, з якої висоти її кинуть», – зазначив речник Повітряних сил.
Також він згадав, що нещодавно міністр оборони росії Сєрґєй Шойгу їздив на підприємства, які виготовляють 1,5-тонні бомби. Їх, як і 500-кілограмові, теж будуть оснащувати крилами та GPS-навігацією, вважає речник.
За словами Ігната, такі бомби можуть збивати системи Patriot, SAMP-T, а також західні винищувачі F-16 або інші літаки покоління 4+.
Зауважимо, що останнім часом від авіабомбових ударів страждає, зокрема, прикордоння Чернігівської області.