Наслідки авіаудару росіян по Семенівській громаді на Чернігівщині, 8 квітня 2023

Російська бойова авіація запускає керовані авіабомби на всіх ділянках фронту, але поки українські військові не мають засобів для збиття цих цілей, розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

В ефірі національного телемарафону в суботу, 8 квітня він повідомив, що під ударами керованих бомб південний фронт, а також Сумщина, Чернігівщина та східні регіони. Ігнат, якого цитує «Громадське», розповів, що російські літаки завдають ударів з відстані від 50 кілометрів із-за лінії бойового зіткнення чи державного кордону України, або з моря. Використовують переважно фугасні авіабомби ФАБ-500.

«Літаки немає поки чим діставати. Бомби можна пробувати збивати, але для цього потрібно дуже багато засобів. 10-12 таких бомб противник по лінії фронту застосовує щодня. Це в основному ФАБ-500, оснащена крилами, GPS-навігацією, летить до своєї цілі 10-20 км, а може, більше, відповідно до того, з якої висоти її кинуть», – зазначив речник Повітряних сил.

Також він згадав, що нещодавно міністр оборони росії Сєрґєй Шойгу їздив на підприємства, які виготовляють 1,5-тонні бомби. Їх, як і 500-кілограмові, теж будуть оснащувати крилами та GPS-навігацією, вважає речник.

За словами Ігната, такі бомби можуть збивати системи Patriot, SAMP-T, а також західні винищувачі F-16 або інші літаки покоління 4+.

Зауважимо, що останнім часом від авіабомбових ударів страждає, зокрема, прикордоння Чернігівської області.