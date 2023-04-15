Рятувальники ліквідовують наслідки ракетного удару росіян по Слов’янську, 15 квітня 2023

Кількість жертв ракетних ударів російських воєнних злочинців по п’ятиповерхівках Слов’янська Донецької області зросла до 11: в суботу рятувальники дістали з-під завалів зруйнованої п’ятиповерхівки ще два тіла, повідомила «Суспільному» речниця ГУ ДСНС у Донецькій області Вероніка Бахал.

Як уточнило «Радіо Свобода», з-під завалів рятувальники дістали тіла чоловіка та жінки. Також відомо, що серед загиблих є дворічна дитина. Ще кількох людей шукають.

Загалом унаслідок ракетних ударів по Слов’янську, яких росіяни завдали у другій половині п’ятниці, 14 квітня, 21 людина отримала поранення. Відомо, що шестеро із загиблих перебували в одній з трьох п’ятиповерхівок, по яких вдарили росіяни.

Станом на ранок суботи не була відома доля жителів трьох квартир, рятувальники шукали п’ятьох людей. Таким чином, тепер зниклими вважаються щонайменше троє людей.