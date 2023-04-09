Росіяни завдали ракетного удару по приватному житловому сектору Запоріжжя

Російські воєнні злочинці в ніч на неділю, 9 квітня, завдали ракетного удару по приватному сектору в Запоріжжі, внаслідок якого загинула 11-річна дівчинка та її 50-річний батько.

Як повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв, вночі дві російські ракети поцілили в один з приватних секторів міста. Один будинок зруйновано, ще десятки – пошкоджено.

«На цей час відомо, що, на превеликий жаль, загинуло дві людини – чоловік та дитинка 2012 року народження, яка пішла з життя в кареті швидкої допомоги. Розбір завалів триває – за попередньою інформацією, в будинку проживали троє людей», – повідомив Куртєв.

Він додав, що одну жінку госпіталізовано до лікарні. Ще одній людині домедичну допомогу надано на місці.

Рятувальники уточнили, що внаслідок ракетного удару загинули 50-річний батько і його 11-річна донька. 46-річну матір загиблої доньки дістали з-під завалів та госпіталізували. Її старшої доньки на момент удару вдома не було.

Куртєв додав, що вулиця, яку атакували росіяни, відключена від газу та електрики.