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Члени спільної слідчої групи з розслідування тяжких міжнародних злочинів в Україні (JIT – Joint Investigation Team) підписали угоду щодо розслідування не лише воєнних злочинів, але й злочину геноциду. Це відбулося у столиці Литви Вільнюсі, повідомила в суботу, 15 квітня, прес-служба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Як зазначається в повідомленні, до JIT входять Україна, Польща, Литва, Естонія, Латвія, Словаччина та Румунія. Її учасниками є Євроюст та вперше у своїй історії – Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду.

«Члени групи дійшли висновку, що з перших днів повномасштабного вторгнення стало очевидним, що масовість і системність воєнних злочинів, скоєних на тимчасово окупованих територіях України, має ознаки кампанії переслідування українців як національної групи. Зокрема, зафіксовано понад 19 тисяч випадків примусової депортації дітей», – наголошується в повідомленні.

У Мінреінтеграції зауважили, що ця угода сприятиме розслідуванню злочину геноциду в Україні, обміну доказами й інформацією. Роботу JIT посилять міжнародні експерти.

«Це важливий крок до виявлення і притягнення до відповідальності всіх причетних до цього жахливого злочину в Україні. Це потужний сигнал агресору про невідворотність покарання, адже міжнародна підтримка України тільки посилюється», – наголосили в Мінреінтеграції.

Нагадаємо, що Україна також працює над створенням спецтрибуналу, який розслідуватиме злочин агресії Росії проти України. Однак наразі невідомо, у якому форматі такий трибунал працюватиме.

За час повномасштабної війни, яку Росія почала проти України 24 лютого 2022, загинули десятки тисяч цивільних. Тисячі з них були закатовані або вбиті. Зокрема, трупи чоловіків із зав’язаними руками були виявлені після деокупації Бучі Київської області.