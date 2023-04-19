Уламок збитого дрона-камікадзе

Повітряні сили ЗСУ опублікували кадри роботи протиповітряної оборони під час нічної атаки іранських дронів по Одеській області. Відео опубліковане на сторінці Повітряних сил ЗСУ у Facebook.

«На відео – бойова робота підрозділу бригади вночі 19 квітня 2023 року на Одещині», – йдеться у дописі.

У Повітряних силах наголосили, що воїни зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування «Південь» віддано й героїчно обороняють українське небо.

Зазначимо, що у ніч на 19 квітня російські війська атакували Одеську область іранськими дронами-камікадзе Shahed-136.

Завдяки вдалій роботі сил оборони, більшість БПЛА ворога знищено, але, на жаль, є влучання по об’єкту громадської інфраструктури. За уточненими даними, воїнами під час повторної атаки РФ було знищено 10 із 12 Shahed-136/131. Внаслідок удару ніхто не постраждав.

Керівниця прес-центру Сил охорони та оборони Півдня Наталя Гуменюк у коментарі «Суспільному» заявила, що атака дронами-камікадзе була направлена на пошук та знищення систем ППО. Росіяни пустили «Шахеди» з боку Азовського моря.

«Прикривалися особливістю регіону, особливістю ландшафту для того, щоб бути максимально непомітними. Намагаються вони все ж таки обдурити нашу протиповітряну оборону і намагаються її вишукати. Саме тому, ми підозрюємо, була така групова атака кількома заходами, щоб спровокувати роботу ППО», – розповіла вона.

Третя хвиля пусків спрацювала по інших цілях: цього разу уразили об’єкт рекреаційної інфраструктури, що, за її словами, говорить про небезпеку курортного сезону.