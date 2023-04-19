Повітряні сили ЗСУ показали, як збивали російські дрони під Одесою
Під час нічної атаки було знищено 10 із 12 Shahed
Повітряні сили ЗСУ опублікували кадри роботи протиповітряної оборони під час нічної атаки іранських дронів по Одеській області. Відео опубліковане на сторінці Повітряних сил ЗСУ у Facebook.
«На відео – бойова робота підрозділу бригади вночі 19 квітня 2023 року на Одещині», – йдеться у дописі.
У Повітряних силах наголосили, що воїни зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування «Південь» віддано й героїчно обороняють українське небо.
Зазначимо, що у ніч на 19 квітня російські війська атакували Одеську область іранськими дронами-камікадзе Shahed-136.
Завдяки вдалій роботі сил оборони, більшість БПЛА ворога знищено, але, на жаль, є влучання по об’єкту громадської інфраструктури. За уточненими даними, воїнами під час повторної атаки РФ було знищено 10 із 12 Shahed-136/131. Внаслідок удару ніхто не постраждав.
Керівниця прес-центру Сил охорони та оборони Півдня Наталя Гуменюк у коментарі «Суспільному» заявила, що атака дронами-камікадзе була направлена на пошук та знищення систем ППО. Росіяни пустили «Шахеди» з боку Азовського моря.
«Прикривалися особливістю регіону, особливістю ландшафту для того, щоб бути максимально непомітними. Намагаються вони все ж таки обдурити нашу протиповітряну оборону і намагаються її вишукати. Саме тому, ми підозрюємо, була така групова атака кількома заходами, щоб спровокувати роботу ППО», – розповіла вона.
Третя хвиля пусків спрацювала по інших цілях: цього разу уразили об’єкт рекреаційної інфраструктури, що, за її словами, говорить про небезпеку курортного сезону.