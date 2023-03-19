Росіяни намагаються знайти нову тактику ударів по Україні, – Сили оборони
У Чорному морі росіяни відійшли на безпечну відстань, щоб не бути ураженими ЗСУ
Російські військові намагаються знайти нову тактику завдання ракетних ударів по Україні. Про це 19 березня в ефірі телемарафону повідомила керівниця Об'єднаного координаційного прес0центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.
За її словами, у Чорному морі окупанти тримаються у безпечному для себе районі, щоб не бути ураженими українською зброєю.
«Також спостерігається згортання операції пошукової, де відбувся повітряний інцидент [збиття американського безпілотника], вони там дещо вишукували. Погода і глибини не сприяють продовженню цих робіт», – повідомила Наталія Гуменюк.
Нагадаємо, що на бойове чергування у Чорне море Росія вивела девʼять кораблів, серед яких два ракетоносії. Загальний залп ракет типу «Калібр» становить 16 ракет.