Російські військові намагаються знайти нову тактику завдання ракетних ударів по Україні. Про це 19 березня в ефірі телемарафону повідомила керівниця Об'єднаного координаційного прес0центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

За її словами, у Чорному морі окупанти тримаються у безпечному для себе районі, щоб не бути ураженими українською зброєю.

«Також спостерігається згортання операції пошукової, де відбувся повітряний інцидент [збиття американського безпілотника], вони там дещо вишукували. Погода і глибини не сприяють продовженню цих робіт», – повідомила Наталія Гуменюк.

Нагадаємо, що на бойове чергування у Чорне море Росія вивела девʼять кораблів, серед яких два ракетоносії. Загальний залп ракет типу «Калібр» становить 16 ракет.