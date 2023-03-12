Однією з цілей масованої ракетної та дронової атаки з боку росіян, що сталася 9 березня, був пошук установок ППО Patriot, про прибуття яких в Україну повідомлялося напередодні. Про це розповіла речниця Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

За її словами, спочатку в атаку пішли дрони-камікадзе Shahed-136, обстрілюючи певні об'єкти та відволікаючи українську ППО. Далі був масований удар ракет різного базування, які використовувалися раніше.

Після цього знову безпілотники, вже для перевірки результатів ударів. І завершилося все новою хвилею ракет, серед яких – «Кинжал», які українські сили ППО поки що не можуть збивати.

«Цілком очевидно, що таку тактику ворог використав для того, щоб приписати собі хоч якісь перемоги. І перевірити нашу готовність на них реагувати. Чималу роль у цьому відіграла така попередня інформація про те, що Україна вже оснащена системами Patriot. І вони намагалися переконатися, чи це так насправді», – заявила Гуменюк.

Нагадаємо, у ніч проти 9 березня окупанти завдали масований ракетний удар по Україні крилатими ракетами. Вони атакували, зокрема, Київ, Дніпропетровську, Одеську, Харківську, Запорізьку, Львівську області. Внаслідок ракетного удару є поранені і загиблі, пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури та житлові будинки.