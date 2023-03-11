З початку повномасштабної війни Росія здійснила 15 масованих ракетних атак по території України, під час яких випустила 821 крилатих і балістичних ракет. Про це міністр оборони України Олексій Резніков розповів під час зустрічі з міністром оборони Норвегії Бйорном Арільдом Грамом, інформує прес-служби Міноборони.

«Станом на 10 березня 821 року російська ракета вже випущена по нашій країні. Це тільки крилаті, балістичні ракети. Ми точно знаємо, що кожні 10 застосувань системи NASAMS, до надання яких приєдналася Норвегія, означає 10 збитих ракет агресора, 10 будівель, що збереглися та об'єктів інфраструктури, а також сотні врятованих людських життів», – зазначив він.

Гість столиці зі свого боку звернув увагу, що Королівство Норвегія розглядає можливість виділяти 7,5 млрд доларів на допомогу Україні протягом наступних п'яти років. Відповідну програму подано на затвердження парламенту.

«Також наша країна приєдналася до широкої міжнародної «танкової коаліції», щоб допомогти Україні з основним бойовим танком. Вже йде підготовка особового складу і найближчим часом перші танки будуть в Україні. Активно співпрацюємо з партнерами щодо посилення ППО», – зауважив Бьорн Арільд Грам.

Він запевнив, що Норвегія залишиться надійним союзником для України, і наша країна завжди може розраховувати на лояльність при вирішенні надання військової допомоги аж до перемоги над загарбниками з РФ.

Нагадаємо, у ніч проти 9 березня окупанти завдали масований ракетний удар по Україні крилатими ракетами. Вони атакували, зокрема, Київ, Дніпропетровську, Одеську, Харківську, Запорізьку, Львівську області. Внаслідок ракетного удару є поранені і загиблі, пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури та житлові будинки.