Загальний залп «Калібрів» може сягати 22 ракет

У Чорному морі зменшилася кількість російських ракетоносіїв, проте небезпека удару залишається високою. Про це повідомила керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

За її даними, корабельне угруповання ворога у Чорному морі зменшилося до 17 кораблів. Загальний залп «Калібрів» може сягати 22 ракет.

Гуменюк наголосила, що на ймовірність нового ракетного удару вказують атаки «Шахедами», які ворог використовує для виявлення наших систем ППО.

Водночас активізувалася ворожа авіація.

Як інформував ZAXID.NET, в ніч з 17 на 18 березня окупанти випустили по території України 16 дронів-камікадзе, 11 дронів вдалось знищити. Три безпілотники влучили​ в нежитлові приміщення у Яворівському районі. Приміщення пошкоджені, але постраждалих немає.