Сили ППО вночі знищили 11 дронів-камікадзе Shahed- 136/131.

Російські окупанти в ніч з 17 на 18 березня випустили територією України 16 дронів-камікадзе. Силам ППО вдалося знищити 11 снарядів, що баражують, повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

«Близько 21.00 17 березня російські окупанти атакували Україну ударними дронами-камікадзе іранського виробництва типу Shahed-136/131. Атака здійснювалася за двома напрямками – зі східного узбережжя Азовського моря та з Брянської області Росії», – йдеться у повідомленні.

За даними Повітряних сил ЗСУ, силами та засобами повітряних командувань Центр, Схід та Захід знищено 11 ударних БПЛА у центральних, західних та східних областях відповідно.

Тим часом голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, повідомив, що два безпілотники окупантів вдарили по об'єкту критичної інфраструктури в Новомосковську, там серйозні руйнування.

У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що всі ворожі цілі знищені.

«Ворог в черговий раз запустив в напрямку Києва баражуючі боєприпаси Shahed. Силами нашої ППО усі повітряні цілі знищені. Вкотре дякуємо їм за відмінну роботу. За даними на цю мить – без жертв та руйнувань. Інформація уточнюється», – повідомили в КМВА.