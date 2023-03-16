Росія продовжує підготовку до відновлення наступу на Вугледар, що на Донеччині. На Бахмутському напрямку українські захисники відбили атаки росіян у районах Оріхово-Василівки, Бахмута, Іванівського та Григорівки. Про це повідомив Генштаб ЗСУ ввечері 16 березня.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ситуація без суттєвих змін. Протягом доби росіяни обстріляли райони населених пунктів Чернігівської, Сумської та Харківської областей.

На Куп’янському й Лиманському напрямках війська РФ вели безрезультатні наступальні дії в районах населених пунктів Гряниківка, Кремінна, Кузьмине, Верхньокам’янське та Спірне.

На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках окупанти здійснили безрезультатні наступальні дії в районах Кам’янки, Авдіївки, Невельського та Мар’їнки. Росія продовжує підготовку до відновлення наступу на Вугледар.

Міноборони Великої Британії з посиланням на свою розвідку 16 березня повідомило, що протягом останнього тижня спроби росіян штурмувати Вугледар на Донеччині майже напевно сповільнилися. Це сталося після трьох місяців невдалих атак із великими втратами.

Зазначимо, що аналітики американського Інституту вивчення війни 10 березня припустили, що російські війська можуть готуватися до відновлення наступу навколо Вугледара. У Силах оборони зазначили, що наразі про російський наступ на місто не йдеться, бо окупанти зазнали значних втрат.

На Запорізькому та Херсонському напрямках росіяни обороняються, кажуть у Генштабі ЗСУ. Обстрілів зазнали райони населених пунктів, що неподалік лінії зіткнення, зокрема Малинівка, Гуляйполе, Запоріжжя, Берислав, Херсон.