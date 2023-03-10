Наслідки однієї зі спроб росіян штурмувати Вугледар

Окремі підрозділи російських військ, включно з командуванням, відмовляються брати участь в штурмових діях під Вугледаром. Про це заявив керівник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський в ефірі телемарафону.

За його словами, наразі відомо, що командира «славнозвісної» 155-ї бригади морської піхоти доставили до Ростова через відмову виконувати бойові розпорядження.

Крім того, російські підрозділи «Степ» та «Тигр» зараз відмовляються брати участь у бойових діях. Також є інформація, що у 126-тій бригаді окупанти пишуть відмови воювати, пояснюючи це тим, що «краще сидітимуть у тюрмі, ніж будуть іти, як гарматне м’ясо, на убій».

За словами Дмитрашківського, росіяни зазнали значних втрат поблизу Вугледара, Авдіївки і Мар’їнки у Донецькій області, тому про наступ на Вугледар наразі не йдеться.

«Наразі про наступ мова не може йти, оскільки ворог поніс досить суттєві втрати. За останній тиждень він дуже активно атакував позиції на Вугледарі, Мар’їнці, Авдіївці, застосовував свої найкращі підрозділи, але зараз відомо про те, що морально-психологічний стан військових РФ зовсім впав», – заявив Дмитрашківський.

Що відбувається під Вугледаром

Вугледар – місто у Волноваському районі Донецької області. Адміністративний центр Вугледарської міської громади.

З квітня 2022 року Вугледар став одним із вузлів оборони української армії на півдні Донецької області. Збройні сили РФ почали наступ на Вугледар ще у травні, після взяття під контроль міста Волноваха.

Для України місто Вугледар – плацдарм для наступу на Волноваху і Маріуполь

На початку листопада російські війська почали штурмувати село Павлівка під Вугледаром з метою оточення українських військ, Сили оборони відбили атаки. Після кількаденних боїв 155-а бригада морської піхоти ЗС РФ втратила половину всієї техніки та 300 осіб вбитими і пораненими.

В другій половині січня 2023 року росіяни почали масований наступ на Вугледар. 24 січня росіяни пішли на штурм, силами 40-ої та доукомплектованої 155-ої бригади морської піхоти. Після тижневого штурму російські війська просунулись до Вугледара на відстань до 2 км, з подальшою метою оточення міста. Українські війська, які тримали оборону під Вугледаром протягом тижня, завдали важких втрат окупантам.

На початку лютого українські військові знову розбили під Вугледаром 155 бригаду морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ. Під час невдалих спроб наступу окупанти втратили сотні військових і десятки одиниць бронетехніки.

Для України місто Вугледар – плацдарм для наступу на Волноваху і Маріуполь та тиску на Донецьк. Неподалік Вугледара проходить ділянка залізниці Волноваха – Донецьк. Ця залізниця проходила через лінію розмежування 2014-2022 років і її було частково розібрано. Російській армії критично важливо витиснути українські сили з Вугледара, які не дають змоги використовувати цю ділянку залізниці.