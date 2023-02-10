Усі колони окупантів виявились розбитими, навіть не дійшовши до позицій ЗСУ

Українські військові розбили під Вугледаром 155 бригаду морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ. Під час невдалих спроб наступу окупанти втратили сотні військових з особового кладу і десятки одиниць бронетехніки. Про це повідомив журналіст Денис Казанський.

Попередньо відомо, що танкові колони з морпіхами рухались по відкритій місцевості в напрямку Вугледара. Дорогою їх зустрів вогонь української артилерії. Як наслідок – усі колони окупантів виявились розбитими, навіть не дійшовши до позицій ЗСУ.

Аналітики з DeepState підрахували, що росіяни втратили під час цього штурму щонайменше 31 одиницю бронетехніки. Точну кількість знищених росіян встановити важко, але, за приблизними підрахунками, йдеться про «кілька рот».

Колосальні втрати бригади визнали і російські пропагандисти, які раніше анонсували «грандіозний наступ на Вугледар». Вони пишуть, що після морпіхів на штурм тим же маршрутом відправили бойовиків «ДНР». Результат вийшов передбачуваним – окупанти втратили ще значну кількість штурмової піхоти.

Вугледар – місто у Волноваському районі Донецької області, адміністративний центр Вугледарської міської громади. Зі стратегічної точки зору Вугледар важливий тому, що стоїть усього за кілька кілометрів на північ від єдиного залізничного шляху, що зʼєднує Донецьк із Кримом.

Розташування Вугледара на мапі

З вересня 2022 року росіяни втратили дві повні бригади, намагаючись дістатися Вугледара через село Павлівка, розташоване на південний захід від нього.