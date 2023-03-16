Підбитий російський танк під Вугледаром

За останній тиждень спроби російських військ штурмувати місто Вугледар у Донецькій області «майже напевно» сповільнилися, це сталося після повторних невдалих атак зі значними втратами протягом попередніх трьох місяців, повідомила 16 березня військова розвідка Великої Британії.

«Одним із факторів великих втрат Росії в цьому секторі стало успішне взяття Україною на озброєння дистанційних протиброньових мінних систем (RAAM). RAAM – це спеціальний артилерійський снаряд, який розкидає протитанкові міни на відстань до 17 кілометрів. У деяких випадках Україна запускала міни позаду наступальних російських підрозділів, що викликало безлад, коли російська техніка намагалася відійти», – йдеться в повідомленні.

Там зауважили, що «єдиний останній помітний тактичний успіх» Росії був досягнутий у Бахмутському секторі, де домінують сили найманців ПВК «Вагнер», які зараз ведуть публічну ворожнечу з Міністерством оборони Росії.

«Існує реалістична ймовірність того, що Міноборони Росії прагнуло досягти успіху у Вугледарі частково через бажання конкурувати із досягненнями "Вагнера"», – йдеться в повідомленні.

Росія штурмує Вугледар кілька місяців – і зазнає значних втрат. Зокрема, під Вугледаром ЗСУ фактично знищили 155-ї бригади російських морпіхів.

Після бахмутського напрямку Вугледар є другою гарячою ділянкою фронту російсько-української війни.