У вищому військовому керівництві Росії назріває конфлікт через значні втрати та відсутність реальних досягнень на фронті. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

Як розповіли у відомстві, у лютому поточного року російський президент Владімір Путін присвоїв командуючому східним військовим округом Рустаму Мурадову звання генерал-полковника за доповідь про «успіхи» 155 бригади морської піхоти на Вугледарському напрямку.

Натомість зараз міністр оборони РФ Сєргей Шойгу вимагає від генерала відпрацювати звання та взяти місто за будь-яку ціну.

«За наявною інформацією, керівництво бригади та військовослужбовці відмовляються знову йти в безглуздий наступ, у який їх відправляє безталанне керівництво – йти на штурм добре укріплених позицій ЗС України без будь-якого забезпечення та підготовки», – йдеться у повідомленні.

У Генштабі також розповіли, що основні зусилля війська РФ зосереджують на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде оборону, на окремих ділянках намагається створити умови для переходу у наступ.

Протягом поточної доби противник завдав 23 авіаційних та 4 ракетних удари. Здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.