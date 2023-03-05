Російське командування робить ставку на ближні рукопашні бої мобілізованої піхоти

Російське військове командування продовжує наполягати на наступальних діях за участі здебільшого піхоти, з меншою підтримкою артилерійського вогню, оскільки Росії не вистачає боєприпасів. Про це йдеться у аналітиці управління розвідки Міністерства оборони Великої Британії.

Як розповіли у відомстві, росіяни мають проблеми із забезпеченням мобілізованих зброєю у зв’язку з чим, зафіксовані випадки, коли російських мобілізованих відправляють на штурм позицій Сил оборони України з вогнепальною зброєю та саперними лопатами.

«Наприкінці лютого 2023 року російські мобілізовані резервісти розповіли, що отримали наказ штурмувати український бетонний опорний пункт, озброєні лише «вогнепальною зброєю та лопатами». Лопати, ймовірно, повинні були використовуватися для рукопашного бою», – зазначають у розвідці.

Один із резервістів розповів, що не був «ні фізично, ні психологічно» готовий до такої акції.

«Смертоносність стандартної малої піхотної лопати (МПЛ-50) особливо міфологізована в Росії. З тих часів, як вона була розроблена у 1869 році, вона мало змінилася, а її подальше використання як зброї підкреслює жорстокі та низькотехнологічні бойові дії, які стали характерними для більшої частини війни», – зазначають експерти.

Нагадаємо, раніше ЗСУ знищили полк мобілізованих росіян, які скаржились Путіну на «погану підготовку».