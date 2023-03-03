Іркутські мобілізовані записали три звернення до Владіміра Путіна зі скаргою на дії командування

Мобілізованих з Іркутської області, які тричі скаржились Путіну на погану підготовку було знищено під час штурму Авдіївки. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

27 лютого мобілізовані записали вже третє звернення до Владіміра Путіна зі скаргою на дії командування. За словами окупантів, їх відправляли на штурми без підготовки, розвідки, зв'язку та підтримки артилерії.

При цьому, у своїх скаргах росіяни наголошували, що не мають військової підготовки. Багато з них віком від 40 років з хронічними хворобами.

Через кілька днів, мобілізованих у складі полку 1439 першого та другого батальйону знову відправили на штурм Авдіївського укріпрайону під Донецьком.

Родичі мобілізованих повідомили журналістам, що весь полк практично знищений – кілька людей поранено, решта загинули, або вважаються зниклими.