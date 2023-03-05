Українські десантники знищили підрозділ ЗС РФ у спорядженні і одязі ЗСУ

Бійці Десантно-штурмових військ України з складу 77-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ліквідували підрозділ російських військових на одному з важливих напрямків, які мали форму ЗСУ. Про це повідомляють Десантно-штурмові війська в Telegram.

«У більшості знищеного особового складу окупантів помічені черевики, елементи форми одягу та спорядження ЗСУ. Очевидно воно було зняте з полонених або загиблих українських воїнів. Проте, Бог їх за це покарав, руками українських десантників!», – йдеться в повідомленні.

Українські захисники зазначають, що ворог не припиняє активних наступальних дій, хоча, зазнає чималих втрат в живій силі та військовій техніці.

Зауважимо, що раніше заступниця Міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що інформація про реальні втрати росіян швидко поширюється серед військовослужбовців ЗС РФ та деморалізує особовий склад противника. За її словами, бійці 155-ї окремої бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ відмовилися брати участь у наступі та виконувати накази некомпетентного командування. Відповідна тенденція спостерігається і в інших підрозділах Збройних сил Російської Федерації.