У ніч на суботу, 18 березня, росіяни атакували Львівщину шістьма дронами-камікадзе типу Shahed 136. Як повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький, три з шести дронів збили сили ППО.

Як вказано у повідомленні очільника обласної військової адміністрації, близько 01:00 ворожі дрони атакували Львівщину. За попередньою інформацією, дронів було шість, половину вдалось збити силам ППО. Ще три безпілотники влучили в нежитлові приміщення у Яворівському районі. Приміщення пошкоджені, але постраждалих немає.

«Дякую ПвК «Захід». Ви врятували багато життів і багато людського майна. Це було дуже складне завдання, адже дрони летять низько», – написав Максим Козицький.

За даними Повітряних сил ЗСУ, в ніч з 17 на 18 березня окупанти випустили по території України 16 дронів-камікадзе, 11 дронів вдалось знищити.