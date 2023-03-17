На Бахмутському напрямку українські захисники знищили роту противника. Загальні втрати росіян у війні перевищують 163 тис. осіб, за минулу добу українці ліквідували ще понад 700 окупантів. На Херсонщині росіяни влучили у дитсадок, унаслідок обстрілів на Донеччині є жертви серед цивільних.

ZAXID.NET підсумовує 386 день війни та коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Російські військові влучили у дитсадок на Херсонщині, а також унаслідок обстрілів є пошкодження житлових будинків. Від атак ворога є жертви на Донеччині, зокрема окупанти з «Ураганів» обстріляли місто Українськ, де загинула цивільна. Вранці росіяни також нанесли чотири авіаудари по Авдіївці, унаслідок чого є руйнування житлового будинку.

Під щоденними обстрілами перебувають населені пункти на Харківщині, Сумщині, Дніпропетровщині, а також прифронтові території.

Сили спеціальних операцій повідомили, що за останні кілька днів на Бахмутському напрямку знищили щонайменше роту противника та безпілотники «Орлан-10». Наші військові тримають оборону на цьому на іншому напрямках.

Щодо ситуації на фронті, то Росія продовжує наступати на п’яти напрямках, зокрема на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 16 березня втрати Росії серед особового складу становлять​ понад 163 320 осіб військових. Також було знищено: