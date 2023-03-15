Щороку у березні ми проводимо масштабне дослідження, порівнюючи ціни на продукти у найпопулярніших торгових мережах Львова. Протягом кількох днів ми відвідали 17 різних львівських супермаркетів та порівняли ціни на 24 продукти, які увійшли до нашого «продуктової кошика».

У 2023 році ми оновили нашу «продуктову корзину». У неї, як і раніше входить хліб, мінеральна вода, молочні продукти, овочі, печиво та солодке, цього року ми збільшили перелік продуктів до 24, додавши до нього крупи (гречка, рис, макарони), м'ясо, борошно, цукор, сосиски та сардини. У дослідженні ми порівнювали ціни на продукти у восьми супермаркетах Львова. До переліку не увійшов «Свій маркет», а також мережа магазинів «Сім23», оскільки у кількох магазинах цих мереж, які ми відвідали, не було курячого філе, яке цьогоріч є обов’язковим у «продуктовій корзині».

До трійки найдешевших супермаркетів увійшли «АТБ», «Метро» та «Ашан». Лідером цьогоріч є «АТБ». У «Метро» вартість «продуктового кошика» всього на 12,6 грн вища за «АТБ», різниця між продуктовим набором у «АТБ» та «Ашані» – становить 50 грн. У попередні роки, коли ми використовували інший набір продуктів, ці три торгові мережі також входили до трійки найдешевших, зокрема протягом 2019, 2020 та 2021 років.

У п’ятірку лідерів цьогоріч також входять «Сільпо» та «Рукавичка» з різницею у 13,9 грн. Всього на кілька гривень дорожчим виявився набір продуктів у мережі магазинів Spar. На останньому місці опинилась мережа «Близенько», а мережа «Арсен» була всього на кілька гривень дешевшою.

Щодо різниці між найдешевшим та найдорожчим супермаркетом, то різниця у вартості «продуктової корзини» у «АТБ» та «Близенько» становить 111 грн.

Результати попередніх років можна подивитись тут: 2015, 2016, 2017 , 2018, 2019, 2020, 2021. У 2022 році ми не проводили дослідження, оскільки почалась повномасштабна війна.

До складу продуктової корзини увійшли: батон «Сихівський» (у Spar ми використали батон власного виробництва, а у Арсені батон «Київський»); вода сильногазована «Моршинська», 1,5 л; сік Galicia яблучний, 1 л; молоко «Молокія» 2.5%, 900г (у Метро ми використали молоко «Весела бурьонка» у цьому ж ціновому діапазоні); масло «Молокія» 73%; сметана «Молокія» 20%; олія соняшникова «Олейна традиційна», 850 мл; кава «Якобс Монарх Класична», 225 г; чай «Ахмад Граф Грей» чорний, 100г (якщо його не було в наявності ми використовували Grace Golden Ceylon або Hyleys англійський аристократичний); печиво «Марія Класична», «Ярич» (якщо її не було ми враховували печиво «Марія Оригінальна»); цукерки «Зоряне сяйво», 100г; цукор «Діамант», 1 кг (якщо його не було, то ми використовували цукор власних торгових марок супермаркетів); борошно «Богумила», 2 кг (якщо його не було, то ми замінювали на «Хлібодар», а у мережі Метро на марку Millino); гречка та рис «Хуторок» (якщо товару не було в наявності, ми замінювали на «Екор», «Ситий двір» або продукцію власних торгових марок); макарони «Чумак» лапша, 400г (у Метро ми використали спагеті LaPasta, а у АТБ локшину «Своя лінія»); яйця «Ясенсвіт», 10 шт. ; картопля, 1 кг; морква, 1 кг; цибуля, 1 кг; банани, 1 кг; куряче філе, 1 кг; сардини «Аквамарин» з додаванням олії (у Spar не було «Аквамарину», тому ми використали сардини «Рибочка» у цьому ж ціновому діапазоні); сосиски «М'ясна Гільдія» з вершками і філе індички (у АТБ були лише сосиски власної торгової марки «Докторські фірмові»).

Якщо на товарах були акційні цінники, то ми використовували повну вартість. Якщо товарів не було в наявності, то ми використовували альтернативу у цьому ж ціновому діапазоні.

Під час дослідження 2023 ми порівнювали ціни протягом 2 – 4 березня у таких супермаркетах: «Ашан» на проспекті Чорновола, 16і та на вул. Володимира Великого, 58; «АТБ» на вул. Дж. Вашингтона, 8 та вул. Героїв УПА, 73; «Метро» на вул. Дж. Вашингтона, 8; «Сільпо» у ТРЦ Forum Lviv, у ТЦ Роксолана та на вул. Пасічній, 164; «Рукавичка» на вул. Тершаківців, 1, вул. Шота Руставелі, 40, вул. Луганська, 6; «Близенько» на вул. Івана Франка, 69, вул. проспекті Свободи, 1/3, вул. Антоновича, 53; Spar на вул. Кульпарківській, 64а; «Арсен» на пл. Міцкевича, 5 та на вул. Зеленій, 147.