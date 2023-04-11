Ворог «вираховує кілометраж», щоб не бути ураженим

Російські військові на півдні відступають від лінії зіткнення на відстань, недосяжну для українських засобів ураження. Про це начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк розповіла в ефірі «Радіо Донбас.Реалії».

«Вони продовжують відсуватися від лінії зіткнення для того, щоб забезпечити відстань, яка буде недосяжною для наших засобів ураження. Але ми намагаємося тримати вогневий контроль над транспортними шляхами таким чином, щоб вони не могли ними скористатися, навіть для відступу на таку велику відстань. Тобто ми відстежуємо їхнє просування, намагаємося припинити їхній рух, зупинити не тільки колони підтягування техніки і живої сили на передову, так і відступу», – розповіла Гуменюк.

За її словами, наразі триває «потужний підготовчий етап», коли ЗСУ знищують потужності російських військ. Водночас ворог «вираховує кілометраж», щоб не бути ураженим.

«Вони, звісно, вираховують кілометраж так, щоб не бути ураженими нашими засобами ураження, але виходячи з того, що сезон «бавовни» в Криму вже розпочато, вони поступово усвідомлюють, що всюди, де Україна, їм не буде спокою», – наголосила вона.

Гуменюк зазначила, що нині частіше на чергуванні перебувають підводні носії, бо ракети надводного базування постраждали в окупованому Джанкої. І саме тому надводні, ймовірно, зараз не чергують і так активно не використовуються.