Понад 6 тис. одиниць російської техніки було знищено, ще майже 3 тис. – захоплено ЗСУ

Росія втратила понад 10 тис. своїх військових машин від початку повномасштабної війни. Майже 6500 з них знищили ЗСУ.

Про це повідомили у понеділок, 10 квітня, аналітики служби Oryx, яка відстежує втрати країн у війнах. Зазначається, що служба підраховує тільки задокументовані втрати, тобто, реальна цифра знищеної та втраченої російської техніки може бути значно більшою.

«До цього списку входять лише знищені транспортні засоби та техніка, про які є фото- чи відеозаписи. Тому кількість знищеної техніки значно перевищує зафіксовану тут. Безпілотні літальні апарати, ракети, цивільні транспортні засоби та занедбане обладнання не включені до цього списку», – повідомили в Oryx.

За даними експертів, станом на 10 квітня Росія втратила 10018 одиниць техніки. 6486 з них було знищено українськими військовими, 305 – покинуто при дезертирстві та відступах, а ще 2833 – захоплено ЗСУ.

Нагадаємо, під Вугледаром ЗСУ вісім разів повністю знищили російську бригаду, повідомили в Інституті вивчення війни. 155-та бригада морської піхоти окупантів кілька разів зазнавала поразки на Вугледарському напрямку та поверталась з новим складом. Колосальні втрати росіян зумовлені тактикою фронтових штурмів у стилі «людських хвиль».