ЗСУ знищили та захопили понад 10 тис. одиниць російської військової техніки
Це лише задокументована кількість російської техніки, реальні цифри можуть бути більшими
Росія втратила понад 10 тис. своїх військових машин від початку повномасштабної війни. Майже 6500 з них знищили ЗСУ.
Про це повідомили у понеділок, 10 квітня, аналітики служби Oryx, яка відстежує втрати країн у війнах. Зазначається, що служба підраховує тільки задокументовані втрати, тобто, реальна цифра знищеної та втраченої російської техніки може бути значно більшою.
«До цього списку входять лише знищені транспортні засоби та техніка, про які є фото- чи відеозаписи. Тому кількість знищеної техніки значно перевищує зафіксовану тут. Безпілотні літальні апарати, ракети, цивільні транспортні засоби та занедбане обладнання не включені до цього списку», – повідомили в Oryx.
За даними експертів, станом на 10 квітня Росія втратила 10018 одиниць техніки. 6486 з них було знищено українськими військовими, 305 – покинуто при дезертирстві та відступах, а ще 2833 – захоплено ЗСУ.
Нагадаємо, під Вугледаром ЗСУ вісім разів повністю знищили російську бригаду, повідомили в Інституті вивчення війни. 155-та бригада морської піхоти окупантів кілька разів зазнавала поразки на Вугледарському напрямку та поверталась з новим складом. Колосальні втрати росіян зумовлені тактикою фронтових штурмів у стилі «людських хвиль».