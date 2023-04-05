Ядерна зброя стала частиною інформаційної операції по залякуванню Заходу

Запланований контрнаступ України змушує Росію частіше вдаватися до ядерних погроз, аби сповільнити передачу військової допомоги західними країнами. Йдеться про передачу Білорусі тактичної ядерної зброї та заяви міністра оборони Сєргєя Шойгу про те, що Білорусь почала навчання по роботі з «Іскандерами».

Про це повідомили у звіті Інституту вивчення війни (ISW) у вівторок, 4 квітня. Заяви Шойгу, на думку аналітиків, є частиною інформаційної операції, спрямованої на Захід.

«Шойгу посилив наявні російські ядерні загрози, заявивши, що Білорусь має ядерні штурмовики та ядерні ракети “Іскандер-М” і додав, що 3 квітня білоруські ракетні війська розпочали навчання з комплексами “Іскандер-М”, зокрема із застосуванням тактичної ядерної зброї. Пожвавлення риторики ядерного шантажу Шойгу збігається з приєднанням Фінляндії до НАТО та новим пакетом допомоги Україні від США», – повідомили в ISW.

Інститут вивчення війни припускає, що ризик ядерної ескалації залишається надзвичайно низьким, а розміщення Росією тактичної ядерної зброї в Білорусі навряд чи вплине на реалії бойових дій в Україні. Крім того, присутня велика імовірність того, що білоруські боєголовки будуть контролювати виключно російські фахівці, які постійно перебувають в Білорусі.

Нагадаємо, 4 квітня Сєргєй Шойгу заявив про те, що Білорусь вже отримала штурмові літаки та комплекси «Іскандер-М», які здатні завдати тактичних ядерних ударів. Озброєння прибуло в рамках угоди Владіміра Путіна та Алєксандра Лукашенка, яку підписали 25 березня.