З 3 квітня на одному з російських полігонів почали навчання білоруських розрахунків порядку застосування «Іскандер-М»

Глава міноборони Росії Сергєй Шойгу у вівторок, 4 квітня, заявив, що Білорусь вже має у своєму розпорядженні штурмові літаки та комплекси «Іскандер-М», які здатні завдати тактичних ядерних ударів. Про це він заявив на тематичній селекторній нараді з керівним складом Збройних сил Росії у вівторок, повідомляє «Європейська правда».

«Частина білоруських літаків штурмової авіації отримали здатність завдавати ударів по об'єктах супротивника засобами ураження в ядерному оснащенні. Крім того, Збройним силам Білорусі передано оперативно-тактичний ракетний комплекс "Іскандер-М". Він може використовувати ракети як у звичайному, так і в ядерному виконанні», – заявив Шойгу.

За його словами, починаючи від учора, 3 квітня, на одному з російських полігонів почали навчання білоруських розрахунків порядку застосування «Іскандер-М» «для захисту Союзної держави».

Нагадаємо, 25 березня стало відомо, що Росія і Білорусь домовилися розмістити тактичну ядерну зброю на білоруській території. За словами Путіна, приводом для такого кроку нібито стала заява Великої Британії про постачання Україні боєприпасів зі збідненим ураном, хоча перемовини про розміщення ядерної зброї РФ на території Білорусі велись вже давно.

Росія розмістила на території Білорусі ракетні комплекси «Іскандер» ще в листопаді минулого року. «Іскандер» може застосовувати два типи ракет: балістичні 9М723 та її модифікацію 9М729, а також крилату Р-500. Окрім того, існують і так звані спеціальні бойові частини в 9М723 та 9М729, включно із ядерним зарядом потужністю до 50 кілотонн.

Окрім того, 26 серпня 2022 року самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко заявив, що білоруські тактичні бомбардувальники СУ-24 пройшли процес модернізації і тепер здатні нести ядерну збою. Раніше білоруський диктатор заявляв, що його країні не потрібна ядерна зброя, оскільки вона є у Російської Федерації, яка у разі необхідності захистить Білорусь «згідно союзного договору».

Під час обговорення питання розміщення ядерної зброї Росії в Білорусі Китай виступив проти передачі тактичної ядерної зброї іншим країнам та розміщення її за межами своєї країни. Заступник постійного представника Китаю при ООН Ген Шуан наголосив, що ядерна війна неприпустима.