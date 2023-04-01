Росія може розмістити ядерну зброю на території Білорусі, тільки якщо відповідний дозвіл Путіну дасть Китай, однак КНР скоріш за все такого дозволу не дасть. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов пише Суспільне.

«Я можу сказати, що ніякого розміщення ядерної зброї на території Білорусі не буде і бути не може до того часу, поки Китай не дасть дозволу Путіну розміщати там ядерну зброю. Чи надасть Китай дозвіл Путіну розміщати ядерну зброю на території Білорусі? Я більш ніж впевнений, що ні», – сказав Данілов.

Він зазначив, що ядерна зброя на території Білорусі не потрібна ні Китаю, ні самій Росії, а заяви президента РФ – це просто шантаж для того, щоб американці погоджувались якомога скорше іти на якісь перемовини, домовлятися, щоб зупинити цю війну на умовах Росії. За словами секретаря РНБО, росіяни не вже не хочуть подальшої ескалації конфлікту, а хочуть скоріше його закінчити.

«Не треба тут нічого вигадувати, тут немає ніякої конспірології. Це така тупа гра Росії, яка завжди для того, щоб примусити американців, "англосаксів" іти на перемовини з росіянами саме по нашому кейсу», – додав Данілов.

Нагадаємо, 25 березня стало відомо, що Росія і Білорусь домовилися розмістити тактичну ядерну зброю на білоруській території. За словами Путіна, приводом для такого кроку нібито стала заява Великої Британії про постачання Україні боєприпасів зі збідненим ураном. Хоча перемовини про розміщення ядерної зброї РФ на території Білорусі велись вже давно.

Росія розмістила на території Білорусі ракетні комплекси «Іскандер» ще в листопаді минулого року. «Іскандер» може застосовувати два типи ракет: балістичні 9М723 та її модифікацію 9М729, а також крилату Р-500. Окрім того, існують і так звані спеціальні бойові частини в 9М723 та 9М729, включно із ядерним зарядом потужністю до 50 кілотонн.

Окрім того, 26 серпня 2022 року самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко заявив, що білоруські тактичні бомбардувальники СУ-24 пройшли процес модернізації і тепер здатні нести ядерну збою. Раніше білоруський диктатор заявляв, що його країні не потрібна ядерна зброя, оскільки вона є у Російської Федерації, яка у разі необхідності захистить Білорусь «згідно союзного договору».

Під час обговорення питання розміщення ядерної зброї Росії в Білорусі Китай виступив проти передачі тактичної ядерної зброї іншим країнам та розміщення її за межами своєї країни. Заступник постійного представника Китаю при ООН Ген Шуан підкреслив, що ядерна війна неприпустима.