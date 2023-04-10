Окупанти скинули в човен гранату з БПЛА

У Бериславському районі Херсонської області російські окупанти скинули у човен, в якому були цивільні, розривну гранату. Від вибуху серйозно постраждали 20-річний хлопець та 20-річна дівчина.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у понеділок, 10 квітня. Цивільні не дотрималися обмежень щодо виходу плавучих засобів та спробували вийти в затоку, де їх обстріляли росіяни.

«Човен негайно був атакований росіянами – з безпілотника на нього скинуто розривну гранату. Обидва місцевих жителі отримали важкі поранення і були терміново евакуйовані нашими військовими до лікарні, де їм надається медична допомога», – повідомив Олександр Прокудін.

Голова ОВА закликав місцевих мешканців не нехтувати правилами безпеки та обмеженнями, які ввели на час воєнного стану.

Зазначимо, 31 березня на Херсонщині підірвалися на міні троє енергетиків, які працювали над відновленням електромереж. Двоє чоловіків загинули, а один – зазнав поранення.