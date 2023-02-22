Російські воєнні злочинці в середу, 22 лютого, обстріляли будинки жителів села Новотягинка, внаслідок чого загинули двоє людей, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Уламки ворожих снарядів відібрали життя двох літніх людей - 81-річної жінки та 68-річного чоловіка. Від отриманих поранень вони загинули на місці», – написав він у Telegram.

Нагадаємо, напередодні внаслідок масованого обстрілу росіянами Херсона загинули п’ятеро людей. Воєнні злочинці, зокрема обстріляли зупинку громадського транспорту.

Також нагадаємо, що 19 лютого російський снаряд на Херсонщині вбив родину з трьох людей.