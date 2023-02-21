Росіяни на зупинці вбили людей у Херсоні

Щонайменше п'ятеро людей загинули під час російської атаки по Херсону. За попередньою інформацією, вони були на зупинці громадського транспорту під час атаки з «Градів». Загальна кількість постраждалих і загиблих ще уточнюється.

Про смерть шістьох осіб повідомив прес-офіцер комендатури оборони Херсона Дмитро Плетенчук. «Відомо про щонайменше шестеро загиблих внаслідок обстрілу російськими військами зупинки громадського транспорту у Херсоні», – сказав прес-офіцер у коментарі для «Суспільного». За інформацією оперативного командування «Південь», поранення отримали 12 людей. «У Херсоні ворог вдарив по житлових кварталах, об'єктах критичної інфраструктури, дитячому садочку, лікарні, приватних гаражах і автомобілях. Декілька будинків отримали суттєві пошкодження, в багатоквартирних – внаслідок прямого влучання палає кілька квартир», – написали у прес-службі командування.

У Херсонській міській адміністрації повідомили, що кількість поранених зросла до 21 людини. Зазначили, що 16 постраждалих перебувають у лікарні. За інформацією Херсонської ОВА, загинули п'ять людей. «Серед поранених 16-річна дівчина, у якої діагностували мінно-вибухову травму та множинні уламкові поранення обличчя і кінцівок. Її госпіталізували у стані середньої важкості», – повідомили в ОВА.

Керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін прокоментував інформацію про обстріл. «Херсон під обстрілом. Імовірно, «Град». Приблизно 20 вибухів. Перебувайте в укриттях або безпечних місцях», – наголосив Олександр Прокурдін.

На обстріл Херсона відреагував президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що російська армія вчергове вбиває мирних людей. «Внаслідок цих терористичних ударів, на жаль, є постраждалі та загиблі. Мої співчуття всім, хто втратив рідних. Світ не вправі ні на хвилину забувати, що російська жорстокість та агресія не мають меж. Держава-терорист відповідатиме за всі свої нелюдські злочини», – заявив президент.

Зазначимо, що за попередню добу, 20 лютого, ворог вдарив по Херсонщині 58 разів. Зокрема, обласний центр був під атакою шість разів. Росіяни вбили двох людей.

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