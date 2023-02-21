Міносвіти України рекомендує навчальним закладам тимчасово перейти на дистанційне навчання через загрозу масованих ракетних обстрілів на роковини початку повномасштабної війни. Про це йдеться у повідомленні МОН.

Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет, як превентивний захід перед річницею початку повномасштабної війни Росії проти України, звернувся до начальників Київської міської військової адміністрацій та ОВА, керівників закладів освіти з рекомендацією здійснювати освітній процес в закладах освіти з 22 до 24 лютого 2023 року в дистанційному форматі.

«Наближається дата, яка принесла страшне горе на українську землю. День, який поділив наше життя на "до" і "після". 24 лютого 2022 року розпочалося жорстоке повномасштабне військове вторгнення РФ Відтоді щодня гинуть наші захисники, цивільне населення, ворог цілить по житлових будинках, школах, лікарнях, музеях. Російські військові та їхні найманці нехтують нормами міжнародного гуманітарного права, для них не існує заборон щодо застосування зброї», – зазначив Сергій Шкарлет.

У МОН нагадали, що станом на сьогодні внаслідок агресії рф пошкоджено 3 128 закладів освіти, з яких 441 – вщент зруйновано. Від рук окупанта загинула 461 дитина, 926 – отримали поранення.

Раніше Повітряні сили попередили про «нестандартні атаки» росіян ​23-24 лютого. Начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк також повідомила, що Росія може готуватися до нового масованого ракетного обстрілу України, окупанти проводять активну розвідку авіацією та безпілотниками. Вона наголосила, що російські окупанти тяжіють до певних дат і лютий для них – «специфічний місяць».