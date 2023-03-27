Муфлони на острові Джарилгач у національному природному парку «Джарилгацький»

В захопленому національному природному парку «Джарилгацький», розташованому в окупованому Скадовському районі на Херсонщині, російські загарбники хочуть відстрілювати диких тварин, займатися водними пасажирськими перевезеннями і ресторанним бізнесом. Про це йдеться в реєстраційних російських документах, пише «Центр журналістських розслідувань».

Як йдеться в публікації, ще у лютому окупанти незаконно зареєстрували цей парк за російським законодавством. «Директором» захопленого НПП «Джарилгацький» окупаційне «міністерство природних ресурсів і екології Херсонської області» призначило Сєрґєя Страмнова, який виявився громадянином Росії. На Херсонщині про нього раніше нічого не знали.

В реєстраційних документах фейкового «природного парку» зазначено, що основним видом його діяльності є мисливство, відлов і відстріл диких тварин. Також ця «установа» збирається надавати послуги з рибальства, видобутку глини і солі, будівництва, перевезення пасажирів водним транспортом, екскурсійні послуги і послуги ресторанного бізнесу. Схожі види «діяльності» окупанти прописали й для інших захоплених природоохоронних установ Херсонщини.

За словами Івана Мойсієнка, завкафедри ботаніки Херсонського державного університету, члена правління Української природоохоронної групи, в НПП «Джарилгацький» зрадником виявився заступник його директора, екс-керівник Держекоінспекції в Херсонській області Сергій Суворов. Ще одним колаборантом став заступник директора НПП «Нижньодніпровський» Кірін Дмитро Леонідович. І він, і Суворов відсторонені з займаних посад, а перед звільненням правобережної Херсонщини 11 листопада 2022 року обидва втекли на окуповану територію.

Національний парк «Джарилгацький» було засновано у грудні 2009 року. Його площа становить 10 тис. гектарів. Він розташований на острові Джарилгач. До складу парку входить сам острів, акваторія Джарилгацької затоки, а також берегова смуга між Скадовськом та Лазурним.