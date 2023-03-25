В окупації заповідника брали участь колаборант Сальдо та росіянин Кірієнко

Росія незаконно встановила окупаційну адміністрацію в боісферному заповіднику «Асканія-Нова» імені Ф.Е. Фальц-Фейна, який розташований у Херсонській області. Через фактичний контроль заповідника росіянами українська сторона не може забезпечити охорону природи та функціонування заповідника.

Про окупацію «Асканії-Нової» повідомили у прес-службі заповідника у п'ятницю, 24 березня. В «Асканії-Новій» заявили, що 20 березня на територію заповідника прибули колаборант Володимир Сальдо, заступник керівника окупаційної адміністрації Сєргєй Кірієнко та призначений Росією «міністр екології Херсонщини» невідомий Д.В. Мєщєряков. Саме Мещеряков назвав себе директором та зареєстрував «Асканію-Нову» на російську окупаційну владу.

«За інформацієюз відкритих джерел – "Выписка из единого государственного реестра юридических лиц" – Мєщєряковим Д.В. зареєстровано "Государственное автономное учреждение "Биосферный заповедник "Аскания-Нова" (без імені Ф.Е. Фальц-Фейна) з датою внесення до єдиного державного реєстру юридичних осіб Росії від 7 березня 2023 року. Таким чином, подальше збереження природоохоронної, науково-дослідної установи міжнародного значення – заповідника "Асканія-Нова" (Сертифікат ЮНЕСКО від 15.02.1985 р.) – не може бути забезпечене українською адміністрацією та знаходиться під безпосередньою загрозою», – повідомили у прес-службі заповідника.

Раніше працівники заповідника під окупацією могли виконувати обов'язки та догляд за природою «Асканії-Нової» за допомогою благодійних надходжень з України, ЄС та США, проте через окупацію заповідника заклад не може більше отримувати гроші з підконтрольної території України. У прес-службі «Асканії-Нової» зазначили, що працівники не погоджуються співпрацювати з росіянами, тож гостро постає потреба їхньої фінансової підтримки.

Допомогти співробітникам заповідника, які покинули «Асканію-Нову» можна за реквізитами або посиланням.