Пізно ввечері середи, 19 квітня, росіяни влаштували третю поспіль атаку України дронами-камікадзе іранського виробництва. Десять дронів збили українські військові, повідомило вночі 20 квітня командування Повітряних сил Збройних сил України.

«Цієї ночі противник знову атакував Україну ударними дронами-камікадзе з південно-східного напрямку. Підрозділами зенітних ракетних військ повітряного командування "Схід" знищено 10 із 11 Shahed-136/131», – сказано в повідомленні.

У ньому відсутня інформація про те, над якими областями було збито дрони. Але голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук повідомив про збиття над регіоном шести безпілотників.

Нагадаємо, що у ніч на середу, 19 квітня, Росія також влаштувала масовану атаку України іранськими дронами-камікадзе. Вони були спрямовані на Дніпропетровську, Запорізьку та Одеську області. Тоді ЗСУ збили 16 дронів.

У ніч на вівторок, 18 квітня, росіяни також атакували Україну іранськими дронами-камікадзе. Однак під час цієї атаки сім дронів влучили на Миколаївщині.