Російські війська у ніч на 19 квітня атакували південь України дронами-камікадзе Shahed-136. ЗСУ знищили 16 цих безпілотників. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Спершу українські сили ППО знищили шість ворожих безпілотників у небі Запорізької та Дніпропетровської областей. Про кількість випущених під час першої хвилі дронів та про ймовірні влучання даних наразі немає.

Повторну атаку «шахедами» у ніч на 19 квітня 2023 року противник спрямував на Одещину.

Цього разу воїнами зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування повітряного командування «Південь» знищено 10 із 12 дронів-камікадзе.