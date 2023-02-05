З осені 2022 року в Україні збили понад 540 іранських дронів-камікадзе

Росія та Іран продовжують зміцнювати військову співпрацю та погодили створення на території російського Татарстану виробництва іранських безпілотників-камікадзе, пише в неділю, 5 лютого, The Wall Street Journal.

За даними видання, яке посилається на офіційні джерела однієї з країн-союзниць США, Москва і Тегеран погодили плани будівництва в Росії заводу потужністю 6000 дронів у найближчі роки. 5 січня Росію відвідувала іранська делегація, яка проінспектувала місце будівництва заводу в районі міста Єлабуга та погодила питання співпраці.

Як йдеться в публікації, Іран і Росія домовляються про розробку швидшого дрона на базі Shahed-136.

«Shahed-136 – це повільний і гучний безпілотник із гвинтовими двигунами, завдяки чому його відносно легко помітити та збити. За даними військово-повітряних сил, Україна збила понад 540 безпілотників, відколи вони почали з’являтися в небі країни восени минулого року. Зараз, за словами офіційних осіб, Іран працює з Росією над розробкою моделі Shahed-136, яка, як очікується, включатиме новий двигун, який дозволить літати швидше і далі. Нова фабрика вироблятиме вдосконалені безпілотники», – йдеться в публікації.

Запланований завод входить до угоди між Росією та Іраном на суму 1 млрд доларів, у рамках якої Іран отримує для дослідження зразки сучасної зброї, яку Росія змогла захопити в Україні, стверджують джерела.