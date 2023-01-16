Росія має передати Ірану винищувачі Су-35, а також оборонні системи, ракети та гелікоптери. Про це з посиланням на іранську агенцію Tasnim повідомило Deutsche Welle.

Член комісії з національної безпеки та зовнішньої політики парламенту Шахріяр Хейдарі повідомив Tasnim, що Іран подав Росії замовлення на оборонні системи, ракети та гелікоптери.

«Більшість цих озброєнь скоро надійде в країну», – сказав він.

Кілька багатоцільових винищувачів Су-35 мають надійти у розпорядження Ірану приблизно 21 березня.

Зазначимо, що на початку серпня 2022 року Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що Іран, можливо, передав Росії дрони-камікадзе, якими вона регулярно бʼє по українських містах, аби отримати російські винищувачі Су-35.