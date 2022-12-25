Найближчим часом Росія планує найближчим часом передати Ірану винищувачі Су-35. Про це джерела у західних розвідслужбах повідомили ізраїльському Channel 12, пише Times of Israel.

Розвідка вважає, що Росія готується передати Тегерану до 24 літаків Су-35. Ймовірно, йдеться про винищувачі, які спочатку призначалися для Єгипту в межах угоди, яку зірвали США. Скасування контракту змусило Москву шукати нового потенційного покупця, якого вона, як повідомляють джерела, знайшла в Тегерані.

Раніше глава Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що Росія купила у Ірану 1700 дронів-камікадзе Shahed-136 і отримує їх кількома партіями.

На початку грудня Росія знову замовила в Ірану сотні безпілотників та балістичних ракет.