Іран досі відмовляється підтримати Росію в постачанні балістичних ракет, проте продав уже близько 1,7 тисячі безпілотників, якими РФ цілиться здебільшого по українських енергетичних об'єктах. Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю The New York Times.

За словами Буданова, Москва запропонувала наукові ноу-хау іранській військовій промисловості, щоб переконати Тегеран підтримати Росію постачанням балістичних ракет.

«Іран не поспішає це робити зі зрозумілих причин, тому що тільки-но Росія випустить перші ракети, санкційний тиск на Іран посилиться», – сказав Буданов.

Водночас за його словами, росіяни уже придбали в Ірану 1700 вибухових безпілотників Shahed, які постачаються траншами. Наразі Росія вже випустила близько 540 дронів для тактичних ударів уздовж лінії фронту та по енергетичній інфраструктурі.

Очільник ГУР зазначив, що більшість ударних дронів збивають до того, як вони досягають своїх цілей. Проте ці безпілотники дешеві: в Ірані вартість виробництва становить близько 7 тисяч доларів за одиницю, хоча невідомо, скільки Тегеран насправді бере з Росії за цю зброю.